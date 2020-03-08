Sakarya'da okullar korona virüs tehdidine karşı dezenfekte edildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un korona virüse karşı ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı hijyen uygulaması yapılması yönündeki kararının ardından Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki tüm okulların dezenfekte edilmesi için çalışma başlattı.
08.03.2020 12:24
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un korona virüse karşı ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı hijyen uygulaması yapılması yönündeki kararının ardından Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki tüm okulların dezenfekte edilmesi için çalışma başlattı.
Okulların tatilde olduğu hafta sonunda 16 ilçeye bağlı tüm eğitim kurumlarında baştan aşağı genel temizlik yapıldı. Özel dezenfektan ürünlerin kullanıldığı uygulamada, elle temas edilen bütün alanlar temizlendi. Öğrencilere daha sağlıklı ve hijyenik eğitim ortamı sunmaya yönelik yapılan dezenfekte çalışmasına İlçe Milli Eğitim müdürlerinin öncülüğünde tüm okul yöneticilerinin duyarlı davrandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, hijyen çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti.
Tüm dünyada hızla yayılan korona virüse karşı Milli Eğitim Bakanlığı, afişler, sosyal medya videoları ve alternatif basılı materyallerle etkin bir bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tüm okullarda etkin ve kapsamlı bir program çerçevesinde eş zamanlı hijyen çalışmasının başlatıldığını duyurdu. - SAKARYA
Okulların tatilde olduğu hafta sonunda 16 ilçeye bağlı tüm eğitim kurumlarında baştan aşağı genel temizlik yapıldı. Özel dezenfektan ürünlerin kullanıldığı uygulamada, elle temas edilen bütün alanlar temizlendi. Öğrencilere daha sağlıklı ve hijyenik eğitim ortamı sunmaya yönelik yapılan dezenfekte çalışmasına İlçe Milli Eğitim müdürlerinin öncülüğünde tüm okul yöneticilerinin duyarlı davrandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, hijyen çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti.
Tüm dünyada hızla yayılan korona virüse karşı Milli Eğitim Bakanlığı, afişler, sosyal medya videoları ve alternatif basılı materyallerle etkin bir bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tüm okullarda etkin ve kapsamlı bir program çerçevesinde eş zamanlı hijyen çalışmasının başlatıldığını duyurdu. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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Etiketler : Ziya Selçuk, Sakarya, Güncel
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