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Sakarya'da "Osmanlı Klasik Dönemde Matematik ve Uygulama Alanları" konferansı

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Osmanlı Klasik Dönemde Matematik ve Uygulama Alanları" konferansı düzenlendi.

05.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:04Sakarya'da
Üniversitesinde (SAÜ) "Osmanlı Klasik Dönemde Matematik ve Uygulama Alanları" konferansı düzenlendi.
Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) ile Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğünce SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa, Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Baga konuşmacı olarak katıldı.
Günün modern matematiğe temel oluşturan ve 1600'lü yıllara dayanan Osmanlı klasik dönem matematiğinin bütün bilimlerin temelinde görüldüğünü ifade eden Baga, matematik tarihine önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Baga, şu ifadeleri kullandı:
"Son 150 yıla kadar insanlık tarihi boyunca felsefe ve bilim dalları birleşikti. Bilim adamı filozof ayrımı yoktu. Pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip olan kişi anlamına gelen 'polimat' denilen kişiler bilim ile uğraşırdı. Bir işe başlanıldığında kök olmayınca sıfırdan başlamamız gerekecek. Her halükarda köklerimiz ile bağımızı kurmak için felsefe ve bilim tarihine ihtiyacımız var. Köklerimiz ile ilişki sağlayabilirsek o zaman geleceğe öz güvenle bakabiliriz. 'Ben de varım, biz varız, hep vardık, hala varız' diyebiliriz. Bilim tarihini ve felsefesini birlikte öğrenmek, farklı bakış açısı motivasyon ve özgüven kazandıracaktır."

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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