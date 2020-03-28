SAKARYA'da şehirlerarası otobüs terminali seyahat kısıtlaması kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuğa seyahat kısıtlaması getirildi. Saat 17.00'dan itibaren otobüslerle yolcu taşımacılığına kısıtlama getirilmesi nedeniyle Sakarya 'nın Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş ve çıkışlar yasaklandı. Otogarda bulunan son otobüsler de çıkış yaptı.

Kaynak: DHA