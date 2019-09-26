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Sakarya'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

26.09.2019 11:34Sakarya'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı'dan Adapazarı istikametine gitmekte olan 54 TU 246 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil ilk olarak elektrik direğine çarptı daha sonrasında ise şarampole uçtu. Yan yatan araç içerisinde bulunan Hatice G. ve Özlem G. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Akyazı itfaiye kurtarma ekiplerince yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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