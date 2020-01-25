Haberler » Güncel » Sakarya'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber

Sakarya'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde palet geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

25.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:06Sakarya'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
'nın ilçesinde palet geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Hanlı Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrika bahçesinde bulunan paletlerin alev almasıyla büyüyen yangın, vatandaşların da yardımıyla ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu.
Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 2 vatandaşın ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Arifiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:14  Irak'ta göstericilerden Şii lider Sadr'a "ihanet" suçlaması
19:13  Depremin şiddeti gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu
19:12  Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (2)
19:12  Osmaniye'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
19:11  Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor
25.01.2020 19:19:37