Haberler » 3. Sayfa » Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu - Haber

Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi bulunan bir pasajda yangın çıktı.

11.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:48Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
'nın ilçesi bulunan bir pasajda yangın çıktı. Dumanın kısa sürede bölgeyi kapladığı ve paniğin yaşandığı yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın, Adapazarı ilçesi Mahallesi Turan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı pasajın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pasajda yapılan yalıtım çalışmaları esnasında, yalıtım malzemesinin tutuşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanın bölgeyi kapladığı yangının verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süreli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerce söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgede çalışmalar dolayısıyla trafik bir süre durma noktasına gelirken yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Adapazarı, Yahyalar, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:24 Süs tavukları ve güvercinlerin bulunduğu çatı katında yangın paniği
14:23 TTK maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı
14:21 Gömeç'te kaçak tütün operasyonu
14:19 Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı
14:15 Beykoz Anadolu Kavağı'nda definecilere operasyon kamerada
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
23:28 Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
21:06 Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 14:32:58