Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya'da öğle saatlerinde pasajda çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Gökyüzünün dumanlarla kapladığı yangına ise çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

PASAJDA BÜYÜK YANGIN

Yangın, Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı pasajın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pasajda yapılan yalıtım çalışmaları esnasında, yalıtım malzemesinin tutuşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Dumanın bölgeyi kapladığı yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süreli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerce söndürme çalışmaları devam ediyor.

BİR KİŞİ RAHATSIZLANDI

Bölgede çalışmalar dolayısıyla trafik bir süre durma noktasına gelirken yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.