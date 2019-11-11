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Sakarya'da pasajda çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı

Sakarya'da pasajda çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı Kısa sürede bölgeyi duman kapladı Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale ettiSAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi bulunan bir pasajda yangın çıktı.

11.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:45
'da pasajda çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı
Kısa sürede bölgeyi duman kapladı
Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti
SAKARYA - Sakarya'nın ilçesi bulunan bir pasajda yangın çıktı. Dumanın kısa sürede bölgeyi kapladığı ve paniğin yaşandığı yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yangın, Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı pasajın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pasajda yapılan yalıtım çalışmaları esnasında, yalıtım malzemesinin tutuşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanın bölgeyi kapladığı yangının verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. ekiplerinin uzun süreli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerce söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bölgede çalışmalar dolayısıyla trafik bir süre durma noktasına gelirken, yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'da pasajda çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı

Adapazarı, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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