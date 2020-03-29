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Sakarya'da Pazar yerleri ve marketlere çocuklar alınmayacak

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile Pazar yerlerine ve marketlere çocuklar alınmayacak.

29.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:46
Sakarya'da Pazar yerleri ve marketlere çocuklar alınmayacak
Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile Pazar yerlerine ve marketlere çocuklar alınmayacak.

Toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına alınan tedbirlerin görüşüldüğü ve vali Ahmet Hamdi Nayir'in başkanlığında toplanan Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararı gereğince, Sakarya il genelinde pazar yerleri ile hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların alınmamasına karar verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel

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