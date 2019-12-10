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Sakarya'da polis ekibine saldıran 4 kişi tutuklandı

Sakarya'da, polis ekibine fiziki saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

10.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:12Sakarya'da polis ekibine saldıran 4 kişi tutuklandı
'da, polis ekibine fiziki saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.
Araçtan inen A.S, Ü.Ş, G.A. ve B.Ü, önce tehdit ettikleri görevli memurlara daha sonra fiziki saldırıda bulundu.
Sapanca Amirliğinden gelen takviye ekiplerin de yardımıyla gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, sustalı bıçak, pompalı tüfek ve 3 dolu fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Sapanca, Sakarya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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