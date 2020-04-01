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Sakarya'da polis ekipleri Mart ayında bin 909 olaya müdahale etti

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Mart ayı içerisinde bin 909 olaya müdahale edildi.

01.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:13
Sakarya'da polis ekipleri Mart ayında bin 909 olaya müdahale etti
Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Mart ayı içerisinde bin 909 olaya müdahale edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan bin 816 şüpheliden 163'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Mart ayı raporunu açıkladı. Açıklanan raporda polis ekiplerince Mart ayı içerisinde toplam bin 909 olaya müdahale edilerek, operasyonlarda yakalanan bin 816 şüpheliden 163'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünce Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 48 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamalarda ise 14 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet kurusıkı tabanca, 457 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 29 motosiklet-bisiklet- ekobis ele geçirildi.

Öte yandan, fuhuşla mücadele kapsamında Mart ayı içerisinde 2 kişiye fuhuştan idari işlem yapılarak, fuhuş yapılan 2 ikamette mühürlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından ise kayıp olarak aranan 11 çocuğun bulunarak ailelerine teslim edildiği raporda bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, 3. Sayfa
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