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Sakarya'da polis memurlarından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Sakarya'da polis memurları, ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırladı.

06.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:10
Sakarya'da polis memurlarından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Sakarya 'da polis memurları, ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlara destek olmak amacıyla polis memurlarınca gıda malzemeleri satın alındı.
Gönüllülük esasına dayalı gerçekleşen yardım kampanyası kapsamında alınan malzemeleri paketleyen polisler, vatandaşlara "birlikte başaracağız", "biz bize yeteriz Türkiyem" ve "evde kal" mesajlarını verdi.
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük gücünün, birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu söyledi.
Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle bu sıkıntılı günleri daha da güçlenerek atlatacaklarına inandıklarını vurgulayan Kaya, "Mesai arkadaşlarımla gönüllük esasına göre, koronavirüs nedeniyle şu an işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımıza katkı sunmak istedik. Hazırladığımız bu yardım kolileri, Valilik Sosyal Vefa Grupları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da polis memurlarından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Haberler

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