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Sakarya'da polis ve bekçiler yardım ödemelerini adreslere giderek ailelere ulaştırdı

Sakarya'da polis ve bekçiler yardım ödemelerini adreslere giderek ailelere ulaştırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi Programı kapsamında PTT aracılığıyla yapılan bin liralık yardım ödemeleri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis...

03.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:07
Sakarya 'da polis ve bekçiler yardım ödemelerini adreslere giderek ailelere ulaştırdı
SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi Programı kapsamında PTT aracılığıyla yapılan bin liralık yardım ödemeleri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler tarafından hak sahiplerinin bulundukları adreslere gidilerek teslim ediliyor.
Salgın nedeniyle vatandaş üzerinde oluşan sosyo-ekonomik yükü hafifletmek amaçlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile vatandaşlara yönelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi Programı adı altında tedbir paketi yürürlüğe konulmuştu. Yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk ve vatandaşların sağlık güvenliğinin riske atılmaması adına PTT şubeleri geçici olarak kapatılması ve yardımların PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda hak sahiplerine ödemeler, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları ve bekçiler tarafından evlerine götürülerek yapılıyor. Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini ilettiler. Sakarya’da polis ve bekçiler yardım ödemelerini adreslere giderek ailelere ulaştırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya, Polis, PTT, Genel

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Sakarya'da polis ve bekçiler yardım ödemelerini adreslere giderek ailelere ulaştırdı
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