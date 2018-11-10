Sakarya'da Saat 09.05'te Hayat Durdu

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:12



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:12

SAKARYA'da saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Ulu önder Atatürk ölümünün 80'inci yılında kentte törenlerle anıldı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80'inci yılında Sakarya'da düzenlenen törenlerle anıldı. Sakarya Valilik kampüsünde çelenk sunma töreni düzenlendi.Törene Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Sakarya'da adeta hayat durdu. Törende çalmaya başlayan ve tüm kentte duyulan siren sesiyle birlikte herkes saygı duruşuna geçti. Şehir merkezinde yürüyen vatandaşlar bu anda işlerini bırakıp saygı duruşuna geçti. Araçlarını durduran sürücüler, araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Vatandaşlar saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşadı. Valilik kampüsünde bir öğrenci saygı duruşu sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Çenesini zemine çarparak kanlar içinde kalan öğrenciye ilk müdahaleyi törene katılan Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü yaptı. 112 Acil ekiplerince sedyeyle ambulansa taşınan küçük çocuk Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - Adapazarısakarya