Sakarya'da sağanak

Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle D-650 kara yolu Pamukova girişinde su birikintileri oluştu, kara yolunda bulunan alt geçit sağanak nedeniyle sular altında kaldı.
Mahsur kalan araçlar çekicilerle kurtarılırken, polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbir alarak, trafiğin kontrollü olarak akmasını sağladı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü
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