17.06.2019 10:24
Haberler»Güncel » Haber

Sakarya'da sağanak

Sakarya

Sakarya'da kent merkezine 15 dakika içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Sakarya'da kent merkezine 15 dakika içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düştü.
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamada, ekiplerin sorun yaşanan bölgelere anında müdahale ettiği belirtildi.
Yağışın ardından ekiplerin sahada olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji'den alınan bilgiye göre şehir merkezinde 15 dakikalık kısa süre içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düşmüştür. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımız herhangi bir sorun karşısında ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden 7/24 kurumumuza ulaşabilirler."
Kaynak: AA
Sakarya, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:45 Yeni mahsul buğday ve kanola borsada
10:45 Kütahya Porselen Sanat Evi'ne ziyaret
10:45 Evinin salonunda eğitim gördü, iftihar belgesi aldı
10:45 Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı (4)
10:45 Devrilen kamyonun sürücüsü merdivenle kurtarıldı
10:45 Başkentte 75 düzensiz göçmen yakalandı
10:44 Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı