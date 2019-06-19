19.06.2019 21:51
Haberler» Güncel» Haber

Sakarya'da sağanak etkili oldu

Sakarya

Sakarya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Aniden bastıran yağış nedeniyle otobüs duraklarında mahsur kalanlar, yağışın etkisini yitirmesini bekledi.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin kent merkezi ve ilçeleri etkisi altına alan yoğun yağışın neden olacağı olumsuzluklara karşı hazır halde tutulduğu belirtildi.
Geyve ve Taraklı ilçelerinde ekiplerin çok sayıda mahalledeki vatandaşlara yardımcı olduğu, çiftlikteki hayvanların kurtarılmasına da destek sağladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"9 mahallede ve Geyve Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 51 farklı noktada vidanjör çekimi yapıldı. 3 noktada kepçeyle, 17 noktada kanal aracıyla müdahalede bulunuldu. Bir motopomp ile su tahliyesi yapıldı. Tüm müdahalelerde 24 personel yer alırken, 16 araç kullanıldı. Taraklı'da ise bir çiftlikte yer alan büyükbaş hayvanların önemli bir kısmı SASKİ personelinin yardımıyla telef olmaktan kurtarıldı."
Açıklamada, ekiplerin yaşanabilecek olumsuz durumlara karşın 7 gün 24 saat hazır beklediği, vatandaşların ALO 185 Çağrı Merkezi'nden SASKİ'ye ulaşabileceği ifade edildi.
Kaynak: AA
Sakarya, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:27 İZMİR Cezaevinden izinli çıktı eski eşi ile eski baldızını öldürdü
22:25 Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon son maça kaldı
22:25 Dünyaca ünlü kanaldan 20 traktör atık çıktı
22:21 Bakan Selçuk, Büro Memur-Sen İstanbul Buluşması'na katıldı
22:21 Şans Topu çekildi (2)
22:20 Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 traktör atık çıktı
22:20 Tartıştığı eski eşini ve baldızını öldürdüğü iddiası