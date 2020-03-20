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Sakarya'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ve otoparklar ücretsiz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarının, katlı otoparkın ve Park54'lerin tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz olduğunu açıkladı.

20.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:50
Sakarya'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ve otoparklar ücretsiz
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarının, katlı otoparkın ve Park54'lerin tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz olduğunu açıkladı.
Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele noktasında sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ortaya koyduğunu belirtti.
Devletin ve yerel yönetimlerin virüse karşı gerekli tedbirleri aldığını, almaya da devam edeceğini aktaran Yüce, "Bu süreçte elbette en büyük yük sağlık çalışanlarımızın üzerinde. Yoğun bir şekilde çalışan, gecesini gündüzüne katan, insan sağlığı için büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarımız bu süreç içerisinde Büyükşehir Belediyemiz toplu taşıma araçlarını, katlı otopark ve Park54'ü kimliklerini göstermeleri halinde ücretsiz olarak kullanabilecek." ifadelerini kullandı.
Yüce, vatandaşları salgın bertaraf edilene kadar evlerinden çıkmamaları ve sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler : Sakarya, Güncel

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