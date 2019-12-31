Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

DALGALARIN ETKİSİYLE SAHİLE VURDU

Öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyenler, dalgaların etkisiyle sahile vuran erkek cesedini gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi.

TANINMAYACAK HALDE BULUNDU

Uzun süredir denizde olması nedeniyle tanınmayacak hale gelen kişinin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.