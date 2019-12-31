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Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı.

31.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:57

'nın ilçesinde sahilde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

DALGALARIN ETKİSİYLE SAHİLE VURDU

Öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyenler, dalgaların etkisiyle sahile vuran erkek cesedini gördü. verilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi.

TANINMAYACAK HALDE BULUNDU

Uzun süredir denizde olması nedeniyle tanınmayacak hale gelen kişinin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
KUZEYİN UŞAĞI: Allah rahmet etsin. taksiratını affetsin. . . . .
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SAMİ: Memlekette sağlam tipli erkek kalmadı ya herkes sakallı herkes dazlak traş yanlar kazınık üstler püskül tipler ayakta tayt gibi pantlon hep maganda hep suçlu tipi var hepsinde. Tvde nerde suçlu var yeminle hepsi aynı tip karı kesem bıçaklayan tinerci hırsız sadist hepsi aynı tip. Bıktık bunlardan kime özenip böyle traş oluyo bu gençlik.
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ARTMA ZAMAN DİLİMİNE DİKKAT: Sakallilar Osmanliya, yanlar trasli püsküllü olanlar repcilere özenti. . . Haaa bir de cüppeli, takkeli ve posetliler var, onlarin kime özendikleri mechul.
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BÜŞRA: Şeytanın fotokopileri
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