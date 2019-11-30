Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, gölde balık avlarken üzerinde bulundukları sandalın alabora olması sonucu yaşları 16 ile 18 arasında değişen 3 gençten 2'si kayboldu, diğeri ise kurtarıldı. Kaybolan gençlerden Ahmet D'nin cansız bedenine ulaşıldı.

ÇEVREDEKİLER BİR GENCİ KURTARDI

Olay, öğle saatlerinde, Ferizli ile Karasu ilçeleri arasındaki Akgöl'de meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mustafa E. (16), Ahmet D. (17) ve Hasan Y'nin (18) üzerinde bulunduğu sandal alabora oldu. 3 genç suya düştü. Çevredekiler, gençlerin sesini duyup, yardıma koştu, Mustafa E. kurtarıldı ancak Ahmet D. ve Hasan Y. kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Botla göle açılan AFAD ekipleri, Ahmet D'nin cansız bedenine ulaştı. Hasan Y'yi ise arama çalışmaları devam ediyor.