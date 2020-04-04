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Sakarya'da şehir giriş ile çıkışları polis ve jandarma tarafından kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgınıyla ilgili ek tedbirleri açıklamasının ardından Sakarya'da polis ile jandarma ekipleri şehir giriş ve çıkışlarında uygulama başlattı.

04.04.2020 01:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:31
Sakarya'da şehir giriş ile çıkışları polis ve jandarma tarafından kapatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgınıyla ilgili ek tedbirleri açıklamasının ardından Sakarya 'da polis ile jandarma ekipleri şehir giriş ve çıkışlarında uygulama başlattı. Kontrollerde açıklanan istisna durumlara uymayan araçlar geri çevrildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs salgınına karşı açıklanan son kısıtlamalara ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi. Büyükşehir statüsünde bulunan 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar bu gece 00.00 itibari ile bazı istisnalar dışında 15 günlük süre ile yasaklandı. Bu kapsamda Sakarya Emniyet Müdürlüğü Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin tüm giriş çıkışlarında uygulama noktaları oluşturuldu.

Sakarya'da da uygulanmaya başlanan şehir değiştirme yasağı kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Tek tek durdurulan araçlarda polis ekiplerince yolculara; vatandaşların mağdur olmaması için belirli bir saat uyarı yapılacağı ve belirlenen saatten sonra araçların alınmayacağı bilgilendirilmesi yapıldı. Yol kontrollerin de yapılan uygulamada vatandaşlara 14 gün boyunca evlerinden çıkılmaması konusunda tebliğ kağıdı imzalatıldı. Araçların içindeki vatandaşların ateş ölçümleri yapılırken kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Sakarya, Polis, Güncel
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