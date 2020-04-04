Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sakarya'da şehir giriş ile çıkışları polis ve jandarma tarafından kapatıldı

Sakarya'da şehir giriş ile çıkışları polis ve jandarma tarafından kapatıldı Ekiplerce istisna durumlara uymayan bazı araçlar geri çevrildi Vatandaşlara evlerinden çıkmaması konusunda tebliğ kağıdı imzalatıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgınıyla ilgili ek...

04.04.2020 01:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:58
Sakarya 'da şehir giriş ile çıkışları polis ve jandarma tarafından kapatıldı
Ekiplerce istisna durumlara uymayan bazı araçlar geri çevrildi
Vatandaşlara evlerinden çıkmaması konusunda tebliğ kağıdı imzalatıldı
SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgınıyla ilgili ek tedbirleri açıklamasının ardından Sakarya'da polis ile jandarma ekipleri şehir giriş ve çıkışlarında uygulama başlattı. Kontrollerde açıklanan istisna durumlara uymayan araçlar geri çevrildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs salgınına karşı açıklanan son kısıtlamalara ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi. Büyükşehir statüsünde bulunan 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar bu gece 00.00 itibari ile bazı istisnalar dışında 15 günlük süre ile yasaklandı. Bu kapsamda Sakarya Emniyet Müdürlüğü Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin tüm giriş çıkışlarında uygulama noktaları oluşturuldu.
Sakarya'da da uygulanmaya başlanan şehir değiştirme yasağı kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Tek tek durdurulan araçlarda polis ekiplerince yolculara; vatandaşların mağdur olmaması için belirli bir saat uyarı yapılacağı ve belirlenen saatten sonra araçların alınmayacağı bilgilendirilmesi yapıldı. Yol kontrollerin de yapılan uygulamada vatandaşlara 14 gün boyunca evlerinden çıkılmaması konusunda tebliğ kağıdı imzalatıldı. Araçların içindeki vatandaşların ateş ölçümleri yapılırken kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Sakarya’da şehir giriş ile çıkışları polis ve jandarma tarafından kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Sakarya, Polis, Genel

Haberin Videosu :

Sakarya'da şehir giriş ile çıkışları polis ve jandarma tarafından kapatıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Sakarya'da şehir giriş ile çıkışları polis ve jandarma tarafından kapatıldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

03:41: Tekirdağ'a giriş-çıkışlar yasaklandı - Haberler 03:40: Jandarma ve polis Tekirdağ sınırını tuttu, araçlar geri gönderiliyor - Haberler 03:34: Balıkesir Çanakkale il sınırında araç giriş ve çıkışları durduruldu - Haberler 03:26: Kriz geçiren şahsa, polis yardım etti - Haberler 03:24: Megakent İstanbul'da koronavirüs önlemi hayata geçirildi - Haberler 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi 20:04: Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor - Haberler 19:51: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu