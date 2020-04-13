Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sakarya'da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı

Sakarya'da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı Cezaevindeki oğlu endişelenmesin diye cama çıkarak seslendi Cama çıkan kadın: "Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum" Korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile...

13.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:55
Sakarya 'da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı
Cezaevindeki oğlu endişelenmesin diye cama çıkarak seslendi
Cama çıkan kadın: "Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum"
SAKARYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile virüs şüphelisi vakaların görülmesi üzerine Adapazarı şehir merkezinde bulunan ik sokak ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Karantinaya alınan sokakta basın mensuplarını görerek camdan çıkın bir kadın cezaevindeki oğluna, "Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum" diyerek seslendi.
Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs yayılmaya devam ederken, Türkiye'de de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesinde bulunan Egemen Sokak ve Vişne Sokak, Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ikinci bir emre kadar karantinaya alındı Salgının bir an önce engellenerek vatandaşın sağlık güvenliğinin korunması için karantina altına alınan sokak giriş ve çıkışlarında polis ekipleri koruyucu elbiseler giyerek geniş güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan karantina altına alınan Egemen Sokakta basın mensuplarını görerek camdan çıkın bir kadın cezaevindeki oğluna, "Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum" dedi. Sakarya’da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Adapazarı, Sakarya, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Haberler ›› genel ››Sakarya'da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:35: Aydemir: 'Erzurum için çok anlamlı oldu' - Haberler 13:30: Kayınvalidesini tüfekle başında vurdu - Haberler 13:28: Bulgaristan'da korkutan ayin: Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti - Haberler 13:28: Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında - Haberler 13:23: Mutfağa giren emekli öğretmenden 'korona savar kırmızı pancar turşusu' - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi