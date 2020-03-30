Sakarya'da şehre giren araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü
Sakarya'da şehre giren araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldüSAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin girişlerinde araçları tek tek durdurarak vatandaşların ateşlerini ölçtü, sürücü ve yolculara gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda uyardı.
30.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:52
Sakarya 'da şehre giren araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü
SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin girişlerinde araçları tek tek durdurarak vatandaşların ateşlerini ölçtü, sürücü ve yolculara gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda uyardı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında araçları durdurarak araçlarda bulunanların ateşlerini ölçtü. Polisler, otobüslerde yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşınması konusunda sürücülere uyarıda bulunarak, yolculara da gerekmedikçe evden çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.
Otobüste yolculuk eden İbrahim Yılmaz, "Devletimizden, polisimizden, hekimlerimizden Allah razı olsun. Bizim için çalışıyorlar. Burada ateşimizi ölçüyorlar" dedi.
SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin girişlerinde araçları tek tek durdurarak vatandaşların ateşlerini ölçtü, sürücü ve yolculara gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda uyardı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında araçları durdurarak araçlarda bulunanların ateşlerini ölçtü. Polisler, otobüslerde yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşınması konusunda sürücülere uyarıda bulunarak, yolculara da gerekmedikçe evden çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.
Otobüste yolculuk eden İbrahim Yılmaz, "Devletimizden, polisimizden, hekimlerimizden Allah razı olsun. Bizim için çalışıyorlar. Burada ateşimizi ölçüyorlar" dedi.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel