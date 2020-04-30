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Sakarya'da "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi" kurulacak

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 45 dönümlük alan üzerine kurulacak "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi"nde yıl boyu üretim yapılması planlanıyor.

Sakarya'da
30.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:00
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 45 dönümlük alan üzerine kurulacak "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi"nde yıl boyu üretim yapılması planlanıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk bölgesinde inşa edilecek merkez alanında incelemelerde bulundu.
Yüce, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, toplam 45 dönümlük alan üzerine kurulacak jeotermal sera projesi için hazırlanan fizibilite raporlarının Doğu Marmara Kalkınma Ajansına (MARKA) sunulacağını ifade etti.
Ekrem Yüce, 45 dekar alan üzerine jeotermal ısıtmalı, 25 dekar topraksız örnek bir sera tesisi inşa edeceklerini ve şehrin tarımı için önemli bir adımı daha atacaklarını belirtti.
Projeye ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Yüce, "Fizibilite raporlarımızı hazırladık. Daha sonra MARKA'ya sunacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının projeyi destek kapsamına almasıyla yapacağımız ihalenin ardından derhal çalışmalarımızı başlatacağız. 45 dekar alan üzerine jeotermal ısıtmalı, 25 dekar topraksız örnek bir sera tesisi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yüce, Sakarya'nın verimli topraklara sahip bir şehir olduğunu, var olan bu potansiyeli en iyi şekilde işleyeceklerini ve şehre yeni bir tarım anlayışı kazandırarak Türkiye'ye örnek olacaklarını kaydetti.
Yıl boyunca üretim yapmanın yanı sıra istihdama da katkı sunacaklarını vurgulayan Yüce, çiftçilere yönelik eğitimlerin düzenleneceğini söyledi.
Yüce, kabullerin ardından ihalenin yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekrem Yüce, Kuzuluk, Sakarya, Akyazı, Güncel, Haber

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