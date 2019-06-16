16.06.2019 21:03
Haberler»Güncel » Haber

Sakarya'da şiddetli yağış esnasında ağaç aracın üzerine devrildi

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şiddetli yağış esnasında caddede seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şiddetli yağış esnasında caddede seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi.

Sakarya'da aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları dereye döndürdü. Şehir merkezinde 15 dakikalık bir süre içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düştü. Yağış nedeniyle semt pazarında tezgahlar sular altında kalırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle adeta göle dönen yollarda araçlar seyretmekte zorlandı. Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan 01 DE 737 plakalı bir otomobilin üzerine de ağaç devrildi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu ağaç aracın üzerinden kaldırıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Adapazarı, Sakarya, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:48 Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti
22:48 Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)
22:47 Aşırı yağış Düzce'de sele neden oldu
22:47 Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
22:46 Alaşehir'de sel suları 2 traktörü yuttu
22:45 Yıldırım ve İmamoğlu'nun ortak yayınına gazetecilerden yoğun ilgi
22:45 Trump şehrinin temeli atıldı