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Sakarya'da silahla kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

01.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:02
Sakarya'da silahla kişi hayatını kaybetti
Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, F.T. ve arkadaşı S.Ş, Güneşler Mahallesi'nde karşılaştıkları K.Ö. ile henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö, silahla F.T. ve S.Ş'ye ateş ederek kaçtı.
Yaralı iki kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı iki çocuk babası F.T, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
F.T'nin cenazesi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adapazarı, Güneşler, Sakarya, Güncel
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