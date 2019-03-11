Sakarya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya
'nın Erenler
ilçesinde, iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi
'nde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yüzde 70 zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Ö, ruhsatsız av tüfeğiyle kardeşi Y.Ö'ye bir el ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olaya engel olmaya çalışırken yaralanarak Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yeğen N.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Y.Ö'nün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Hürriyet Mahallesi, Erenler, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA