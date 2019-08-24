Haberler» Güncel» Haber

Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

24.08.2019 16:40 Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi Uğurlu Sokak'ta karşılaşan T.B. ile N.K, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.B, yanında taşıdığı tabancayla N.K'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı N.K'yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
N.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:56   Aydın Büyükşehir bilboardları ve durakları Emine Bulut ile donattı
17:56   (görüntülü) sezen aksu'nun babası sami yıldırım izmir'de son yolculuğuna uğurlandı
17:56   (görüntülü) reyhanlı'da mısır hasadı başladı
17:56   AYDIN PİDE USTALARINDAN 2 YENİ REKOR
17:55   Mağaza sahibini dolandırmaya çalışan 2 kadın tutuklandı
17:55   Malatya'da 39 kaçak göçmen yakalandı
17:54   (görüntülü) down sendromlu canan'ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu