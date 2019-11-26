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Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

26.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:27Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
'nın ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.,E, isimli kişi ile M.A., arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada M.A.,E, isimli kişi M.A'ya ateş ederek yaraladı. Yaralı sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi. - SAKARYA

Atatürk Bulvarı, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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