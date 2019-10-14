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Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki esnaf yaralandı.

14.10.2019 18:20Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki esnaf yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Semerciler Mahallesi Yaman Sokak'ta karşılaşan S.Ö. ile esnaf Fatih A. ve Sedat Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö, silahla iki kişiyi vurarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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