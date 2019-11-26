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Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü.

26.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:42Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
'nın ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü.
M.K. (45) ile A.K. (19), Maltepe Mahallesi Efe Sokak'ta, araç alım satım mevzusundan tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, tabancayla M.K'yi yaraladı.
Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli A.K, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Arifiye ilçesinde olayda kullanılan tabancayla yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Maltepe Mahallesi, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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