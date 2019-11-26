Haberler » Güncel » Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi öldü - Haber

Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

26.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:10Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi öldü
'nın ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Efe Sokak'ta M.K. (45) ile A.K. (19), araç alım satım konusu yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. üzerinde taşıdığı tabancayla M.K'yi yaraladı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli A.K, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Arifiye ilçesinde olayda kullanılan tabancayla yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Maltepe Mahallesi, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:26 Belediye Başkanı Say, yeni projeleri tanıttı
15:25 Süt ve süt ürünlerini üreten firmalarda denetim
15:25 Kılıçdaroğlu: "Öğretmen eğer bütün enerjisini eğitime verirse Türkiye büyür, Türkiye kalkınır daha...
15:21 Yeşilay'ın tarihi 100'üncü yıl dönemi için yazıldı
15:20 Şiddete kurban giden kadınların isimleri Bolu sokaklarında yaşatılacak
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
11:11 Davutoğlu'nun kuracağı partinin 81 ilde teşkilatlanma faaliyetleri tamamlandı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
26.11.2019 15:26:19