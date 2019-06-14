14.06.2019 15:21
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Sakarya'da sınav günü ulaşım öğrencilere ücretsiz

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavlarında öğrencilerin sınav giriş ve çıkış saatlerinde belediye otobüsleri ile ücretsiz ulaşım sağlayabileceği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavlarında öğrencilerin sınav giriş ve çıkış saatlerinde belediye otobüsleri ile ücretsiz ulaşım sağlayabileceği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde ulaşımda yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş ve çıkış saatlerinde sınav giriş kartını gösteren öğrencilerimiz belediye otobüsleri ile ücretsiz ulaşım sağlayabilecek. Belediye otobüsü hatlarından 6,15, 21K, 22K, 24K hatlarında sınav süresi boyunca ek seferler düzenlenecektir. Tüm öğrencilere başarılar diliyor, oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda hassasiyet bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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