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Sakarya'da sinyalizasyon kablosu çalmaya çalışan 4 şahıs gözaltına alındı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sinyalizasyon kablolarını keserek çalan 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

22.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:08
Sakarya'da sinyalizasyon kablosu çalmaya çalışan 4 şahıs gözaltına alındı
Sakarya 'nın Geyve ilçesinde sinyalizasyon kablolarını keserek çalan 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi Doğançay Dereköy Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında tren yolundan kablo hırsızlığı ihbarını alan jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler tren yolu hattında yaklaşık 150 metre uzunluğunda sinyalizasyon kablolarının kesilmiş olduğunu ve 41 ADC 528 plakalı aracın da bölgede olduğunu gördü. Ekiplerce gerçekleştirilen arama esnasında sazlık içerisine gizlenmiş şekilde İ.Y.A., T.G., İ.A. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalandı. Suçlarını itiraf eden 4 şahıs gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Dereköy, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa

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