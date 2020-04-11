Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sakarya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 123 kişiye ceza

Sakarya'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından yasağa uymayan 123 kişiye 391 bin 878 lira idari para cezası uygulandı.

11.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:18
Sakarya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 123 kişiye ceza
Sakarya 'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından yasağa uymayan 123 kişiye 391 bin 878 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde uygulanacak sokağa çıkma yasağının ardından sorumlu bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürdü.
Jandarma ekipleri, Arifiye, Ferizli ve Kaynarca'da 2'şer, Hendek'te 3, Karasu'da 16, Kocaali'de 11, Pamukoava'da 4, Sapanca, Taraklı ve Geyve'de 1'er olmak üzere 43 kişiye 3 bin 186'şar liradan toplam 136 bin 998 lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki denetim ve kontrollerde 80 kişiye 3 bin 186'şar liradan toplam 254 bin 880 lira idari para cezası verildi.
Jandarma ve polis ekiplerinin denetim ve kontrolleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Sakarya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya’yı geçti Haberler
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya'yı geçti
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 123 kişiye ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:08: İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti - Haber 20:04: Kayseri'de annesine gitmek için sokağa çıkan kişiye 793 lira ceza - Haber 20:02: Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi ve Konyalılara hakaret eden şüpheli tutuklandı - Haber 20:00: Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 101... - Haber 20:00: Bakan Koca: "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi - Haber 18:59: İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı - Haber