Sakarya'da Sokak Hayvanları Yerinde Besleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, soğuk kış aylarında yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına yönelik yerinde besleme çalışması başlattı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, soğuk hava şartlarının etkisini arttırmaya başlamasıyla sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Şube Müdürü Nagihan Yaman, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kış aylarının sahipsiz hayvanlar canlılar için yemek ve barınma ihtiyacının doğduğu aylar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Doğamızı paylaştığımız bu canlar soğuk havalarda enerji kaybına uğramakta, yiyecek sıkıntısı yaşamakta. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyarak toplum bilinci ve canlı sevgisiyle özveride bulunuyoruz. Sokak hayvanlarının beslenme bulmada en zorlandığı noktalar belirlenerek mama bırakıyoruz. Öyle bir hal aldı ki beslenme projemiz sadece köpekler için değil, diğer doğa hayvanları da beslenme odağımızın misafiri oluverdi."
Sokak hayvanlarına yönelik halktan da hassasiyet beklediklerini dile getiren Yaman, "Vatandaşlarımızın evlerinin artık yemeklerini uygun yerlere bırakması, hayvanlar için çok önemlidir. Bu konuda duyarlı ve bilinçli hareket etmeyi sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
09 Aralık 2018 Pazar 13:41