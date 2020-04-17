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Sakarya'da sokak hayvanlarına "beslenme ünitesi"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sahipsiz sokak hayvanları için "Beslenme Odağı Bakım Üniteleri" inşa edildiğini bildirdi.

17.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:50
Sakarya'da sokak hayvanlarına
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sahipsiz sokak hayvanları için "Beslenme Odağı Bakım Üniteleri" inşa edildiğini bildirdi.
Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, yapımı tamamlanan üniteler ile sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.
Şu ana kadar 14 ton mama dağıttıklarını aktaran Yüce, "Bundan böyle de dağıtım işlemlerimiz devam edecek. Bir yandan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, bir yandan da sahipsiz sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için seferberiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel
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