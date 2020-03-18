Menü
Haberler››3. Sayfa››Sakarya'da son 3 günde meydana gelen 31 kazada 11 kişi yaralandı - Haberler

Sakarya'da son 3 günde meydana gelen 31 kazada 11 kişi yaralandı

Sakarya'da son 3 günde meydana gelen toplam 31 trafik kazasında 11 kişi yaralanırken, trafik polislerince yapılan uygulama ve denetimler kapsamında 678 bin 035 TL para cezası kesilerek 58 araç ise trafikten men edildi.

18.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:46
Sakarya'da son 3 günde meydana gelen 31 kazada 11 kişi yaralandı
Sakarya'da son 3 günde meydana gelen toplam 31 trafik kazasında 11 kişi yaralanırken, trafik polislerince yapılan uygulama ve denetimler kapsamında 678 bin 035 TL para cezası kesilerek 58 araç ise trafikten men edildi.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 13-16 Mart tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 31 trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Trafik polislerince yapılan uygulama ve denetimlerde ise son 3 günde gerçekleştirilen toplam bin 526 işlemde 678 bin 035 TL para cezası kesildi. Kusurlarından dolayı ise 58 aracın trafikten men edildiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Sakarya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Haberler
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Haberler
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Haberler
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Haberler
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Loading