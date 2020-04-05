Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sakarya'da "sosyal mesafe" kuralını ihlal eden 12 kişiye para cezası

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 kişiye 392'şer lira para cezası uygulandı.

05.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:10
Sakarya'da
Sakarya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 kişiye 392'şer lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronovirüsün yayılmasının engellenmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması için denetim ve uyarılarını sürdürüyor.
Hendek ilçesinde devriye görevini yerine getiren polis ekipleri, hareketlilik gördükleri bir kıraathaneyi kontrol etti.
Polis ekipleri, kıraathanenin açık olduğunu ve içeride 11 kişinin oyun oynadığını tespit etti.
Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 kişi ve kıraathane işletmecisine "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 392'şer lira idari para cezası kesildi.
Anadolu Otoyolu'nda denetimler devam ediyor
Öte yandan koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda uygulamalarını artıran jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu Hendek kesimindeki bir dinlenme tesisinde yol kontrolü yaptı.
Yolcuların seyahat izin belgelerinin olup olmadığını denetleyen ekipler, araçlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü.
Vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran ekiplere, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de destek verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da 'sosyal mesafe' kuralını ihlal eden 12 kişiye para cezası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü
Hakkari’de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL ’Sosyal Mesafe’ cezası Haberler
Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi Haberler
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı
Türkiye’de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
PTT’den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başladı Haberler
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:31: Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 8 bini geçti - Haber 22:31: İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı - Haber 22:30: Tele takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - Haber 22:30: İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi - Haber 22:27: Karantinadaki işçilere moral vermek için Tokat sarması oynadılar - Haber 21:22: Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi - Haber 21:14: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 20:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi - Haber 19:54: Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı - Haber 19:43: İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber