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Sakarya'da su baskını nedeniyle bir mahalle sular altında kaldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkisini gösteren yağışlar sonucu taşan kanal sonucu oluşan su baskınları nedeniyle bir mahalle sular altında kaldı.

08.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:25 Sakarya'da su baskını nedeniyle bir mahalle sular altında kaldı
'nın ilçesinde etkisini gösteren yağışlar sonucu taşan kanal sonucu oluşan su baskınları nedeniyle bir mahalle sular altında kaldı. Mahallenin girişinde bulunan köprüde oluşan baskın nedeniyle ise mahalleye giriş ve çıkışlar kapanırken, Kaynarca-Karasu ana yolu da ulaşıma kapandı.
4 gündür etkisini gösteren yağış Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bulunan Büyükyanık Mahallesi'nden geçen Roçka Kanalının taşması sonucu mahalle sular altında kaldı. Mahallenin girişinde bulunan köprünün sular altında kalması sonucu Karayolları ekipleri mahalle giriş ve çıkışlarını kapattı. Kaynarca - Karasu ulaşımını sağlayan ve su baskınıyla nedeniyle ulaşıma kapatılan köprü nedeniyle Kaynarca - Karasu anayolu da trafiğe kapandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karayolları ekipleri ve jandarma ekipleri su baskının yaşandığı bölgede çalışma başlattı. Selin yaşandığı bölgede mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Cemal Öksüz isimli vatandaş, "Çalışmaya geldik ama karşıya geçemiyoruz, şuanda mağduriyet yaşıyoruz. Hastası olan yolun karşısına geçemeyecek yaşanan su baskını nedeniyle, ne itfaiye ne de ambulans hiçbir şey geçemiyor. İnsanlara yazık günah, işlerine gidemiyorlar biz işimize gidemiyoruz. Buna bir çare bulunması lazım" dedi.
(İHA)

su baskını, Kaynarca, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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