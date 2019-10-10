Sakarya'da su kesintisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 15 Ekim saat 10.00 ila 16 Ekim 06.00 saatlerinde 7 ilçede su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

SASKİ'den yapılan açıklamada, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı olarak inşa edilen Akçay Barajı'nı tamamlayarak su tutmaya başlamak için gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda barajın ana isale hattının Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne bağlanması için çalışma gerçekleştirileceğini, çalışma süresince 7 ilçeye su akışının kesileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeleri kullanıldı:

"Şehrimize kazandırmak için çalışmalarını yürüttüğümüz Akçay Barajı Projesi'nde çalışmalar son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Bu doğrultuda baraj bölgesinden ve proje kapsamındaki su alma yapılarından alınacak suyu dünya standartlarında arıtılmak üzere Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne ulaştıracak isale hattının tesise bağlantısı gerçekleştirilecektir. Bağlantı çalışmaları sırasında 15 Ekim Salı günü saat 10.00 ile 16 Ekim Çarşamba günü saat 06.00 saatleri arasında Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Ferizli, Söğütlü ve Kaynarca ilçelerinde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tedarikli olmaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA