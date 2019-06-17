17.06.2019 17:20
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Sakarya'da şüpheli ölüm

Sakarya

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan genç kadın evinde ölü bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan genç kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde ikamet eden, ilçede yayın yapan bir yerel gazetenin reklam müdürü Ayşenur Arpacıoğlu'ndan (24) haber alamayan mesai arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı açan ekipler, yerde hareketsiz yatan Arpacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Arpacıoğlu'nun birlikte yaşadığı ailesinin ziyaret amaçlı İstanbul'a gittiği için evde yalnız olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Karasu, Genç, Sakarya, Güncel

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