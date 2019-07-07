07.07.2019 01:30
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Sakarya'da şüpheli ölüm

Sakarya

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam, evinin bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Alirıza Rıdvan Saral'dan bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti.
Yalnız yaşayan Saral'ı evde bulamayan yakınları bahçede yaptıkları aramada yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Saral'ın öldüğünü belirledi.
Saral'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası kesin ölüm sebebinin tespiti için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine gönderildi.
3 çocuk babası Saral'ın eşi ve çocuklarının yurt dışında yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: AA


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