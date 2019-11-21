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Sakarya'da süt fabrikasında patlama: 1 yaralı

Sakarya'da bir süt fabrikasının kalorifer dairesinde meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı.

21.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:16Sakarya'da süt fabrikasında patlama: 1 yaralı
'da bir süt fabrikasının kalorifer dairesinde meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süt fabrikasının kalorifer dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonrası çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Olayda yaralanan Bayram Şadi T. (25), mesai arkadaşlarının vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince önce Pamukova Devlet Hastanesine, buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu belirtilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Patlama nedeniyle fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Sakarya, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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