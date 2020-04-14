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Sakarya'da "suyun yolculuğu" takip edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hızırilyas Su Yönetim Merkezinin bulunduğu alana kazandırılacak olan laboratuvar projesinde çalışmalar devam ediyor.

14.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:36
Sakarya'da
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hızırilyas Su Yönetim Merkezinin bulunduğu alana kazandırılacak olan laboratuvar projesinde çalışmalar devam ediyor.
Projeyle ilgili yazılı açıklamasında değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 1720 metrekarelik alanda devam eden çalışmaların yüzde 90'lık kısmının tamamlandığını belirtti.
Projeyle suyun yolculuğunu anlık takip edebileceklerini belirten Yüce, "Hızırilyas Su Yönetim Merkezi bölgesinde 1720 metrekare alan üzerinde inşa edilen projemiz ile suyun yolculuğunu son teknolojiyi kullanarak takip edecek, hemşehrilerimizin musluklarına kaliteli su ulaştırmaya devam edeceğiz. Şunu da ifade etmeliyim; tam donanıma sahip laboratuvarımız Marmara Bölgesi'nin en kapsamlısı olacak." ifadelerini kullandı.
"Suyun yolculuğuna detaylı takip"
Türkiye'nin en kaliteli içme suyunu Sakaryalıların musluklarına ulaştırdıklarını aktaran Başkan Ekrem Yüce, şunları kaydetti:
"Karaman Atıksu Arıtma Tesisi yanında bulunan mevcut laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istediği tüm parametrelerde yeterlilik belgesine sahiptir. Aynı zamanda SASKİ marifetiyle geliştirilen ve birçok yerde örnek olarak gösterilen Scada yazılımı ile Sakarya'da suyun yolculuğunu kusursuz bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah yeni laboratuvarımız da hizmete başladığında dünya standartlarında arıtılan ve güvenli bir şekilde çeşmelere ulaştırılan Sakarya'mızın suyunu son teknoloji cihazlarımız ile daha detaylı izlemeye devam edeceğiz."
"Tam donanıma sahip olacak"
Tam donanımlı laboratuvarın içerisinde kimyasal atık depoları, ön işlem odaları, yıkama ve yakma odaları, saf su üretim merkezi, içme suyu ve atık su numune hazırlama laboratuvarları bulunacak.
Ayrıca azot tayin, kromotografi, destilasyon, spektro-fotometre ve ekstraksiyon odaları, teknik alanlar ve son teknoloji cihazlarla suyun her parametresi takip edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel
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