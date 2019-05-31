Sakarya'da "tamir" bahanesiyle dolandırıcılık

Sakarya
'da internet sitesi üzerinden servise götürme bahanesiyle aldıkları elektronik eşyayı sahiplerine teslim etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin elektronik ev eşyası tamiratıyla ilgili internet sitesi açarak sahiplerinden bozulan eşyayı servise götürme bahanesiyle teslim aldıkları, "arızanın elektrik dağıtıcısı kaynaklı olduğu ve kendilerine yapacakları ödemeyi verecekleri fatura karşılığı elektrik dağıtıcısından geri alacaklarını" söyleyerek dolandırıcılık yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Bu yöntemle 7 bin 193 lira ve 5 elektronik eşya alıp 5 kişiyi dolandırdığı öne sürülen K.C. (21) ve yabancı uyruklu M.S. (42) Serdivan
ilçesinde yakalandı.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında ve araçta buzdolabı, POS cihazı, çok sayıda fatura ve para ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.C. tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü
, Sakarya
, Güncel