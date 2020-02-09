Haberler » Güncel » Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Haber

Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Akyazı ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

09.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:40Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma istihbarat birimleri, Akyazı ilçesindeki sanayi sitesinde iş yeri bulunan H.G. aracılığıyla tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.
İl Komutanlığı istihbarat ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ve Akyazı Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda iş yeri sahibi H.G. ile E.B, N.A, B.K, A.E. ve H,Y gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada Tevrat olduğu değerlendirilen iki tarihi eser ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Akyazı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 19:05:25