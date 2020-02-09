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Sakarya'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonla 2 adet Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

09.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:11Sakarya'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

SAKARYA'nın ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonla 2 adet olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı'da sanayi sitesinde iş yeri bulunan H.G.'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada evrak çantasının içerisine konulan 2 adet Tevrat olduğu düşünülen tarihi eser ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak iş yeri sahibi H.G. ile birlikte E.B., N.A., B.K., A.E. ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Sakarya, Akyazı, Tevrat, Güncel

Kaynak: DHA

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