Sakarya'da Tarihi Ev Yangını

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:02



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:02

Sakarya'nın "sakin şehir (cittaslow)" unvanlı Taraklı ilçesinde çıkan yangında tarihi 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Yusufbey Mahallesi'nde Hilmi Altıntaş'a ait tarihi ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin büyümesi üzerine Mukaddes Ateş ve Hasan Duman'a ait tarihi iki eve de sıçrayan yangın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.Yangında ahşap evler kullanılamaz hale geldi.Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Taraklı Kaymakamı Okan Dağlı ve Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.